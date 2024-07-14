В Люблине городской автобус въехал в остановку, есть пострадавшие

В польском городе Люблине городской рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта, пострадали пять человек.

Об этом сообщает RMF FM, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел около полудня в воскресенье на ул. Ромера в Люблине. Автобус неожиданно совершил наезд на остановку общественного транспорта, где стояли пять человек.

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Все пятеро пострадали в результате наезда, трое человек оказались зажатыми автобусом. Одного человека смогли самостоятельно освободить свидетели происшествия, еще двух освобождали спасатели с применением спецоборудования.

Всех пострадавших госпитализировали, их травмы не представляют угрозы для жизни.

Внутри автобуса было 15 пассажиров, никто из них не пострадал.

Неофициально журналисты узнали, что предварительно причиной инцидента считают то, что 47-летний водитель потерял сознание.

Напомним, в начале июля под Варшавой произошло ДТП на железнодорожном переезде, в результате которого погиб машинист.

В начале июня в Польше попал в аварию автобус с 47 гражданами Украины, тогда восемь человек пострадали.