Разведка Британии: РФ вынуждена поднимать цены на газ для населения, чтобы увеличить доходы

Разведывательное сообщество Великобритании проанализировало ситуацию с ценами на газ в России и их ростом с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 15 июля.

Как указано, с 1 июля Россия повысила внутренние цены на газ на 11,2%, что почти наверняка имеет целью увеличить доходы от внутреннего рынка России в ответ на потерю европейского рынка.

Это стало следствием санкций против России за вторжение в Украину, а также намеренного сокращения поставок газа в Европу в ответ, добавляет разведка.

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В 2023 году чистый годовой убыток "Газпрома" составил примерно 6,9 миллиарда долларов, что является крупнейшим годовым убытком за последние 25 лет, напоминает ведомство.

В обзоре говорится, что инфляция в России, скорее всего, останется выше целевого показателя Центрального банка России на уровне 4% во второй половине 2024 года. Частично это связано с ростом внутренних цен на газ и других расходов домохозяйств, а также с увеличением государственных расходов, что в основном обусловлено вторжением в Украину.

"По оценкам, цены на газ для российских домохозяйств выросли на 34% с начала вторжения, несмотря на то, что Россия является вторым крупнейшим производителем природного газа в мире в 2023 году. В 2025 году они вырастут еще на 8,2%, что почти наверняка усилит инфляционное давление в российской экономике и ослабит покупательную способность рядовых россиян", – отмечает разведка.

В одном из предыдущих обзоров британская разведка сообщала, что среднесуточные потери России убитыми и ранеными в течение мая и июня 2024 года выросли до максимальных за все время ее захватнической войны против Украины.

Также разведка Британии сообщила, что за последний год значительно возросла частота ударов Украины по Черноморскому флоту России и их эффективность.