Мер Парижа визначилася з датою купання в Сені

Мер Парижа Анн Ідальго здійснить заплив по Сені у середу, 17 липня.

Про це повідомив портал Actu, пише "Європейська правда".

Після низки поганих результатів аналізів проб води в Сені через дуже вологу погоду, у п'ятницю, 12 липня, місцева влада оголосила про хороший стан води в річці.

У середу мер Парижа здійснить заплив разом з головою Паризького організаційного комітету Олімпійських та Паралімпійських ігор Тоні Естанге та префектом регіону О-де-Франс Марком Гійомом.

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Ідальго розповіла, що заплив пройде "навколо мосту Марі, неподалік Отель-де-Віль (будівля паризьких муніципальних органів влади. – Ред.)".

Вона сподівається, що це буде "радісний, святковий і єднальний момент".

Цієї суботи міністерка спорту Франції Амелі Удеа-Кастера пірнула в річку Сена за 13 днів до початку Олімпійських ігор в Парижі, аби довести, що якість води придатна для купання.

Протягом останніх кількох днів якість води в Сені визнали відповідною стандартам.

У червні результати аналізу води часто були тривожними, але з початку липня почали з’являтися перші обнадійливі результати.

На Сені планують проводити церемонію відкриття, а також змагання з трьох дисциплін: тріатлону 30-31 липня і 5 серпня, марафонського плавання 8-9 серпня і паратріатлону 1-2 вересня.