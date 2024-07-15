Мэр Парижа определилась с датой купания в Сене

Мэр Парижа Анн Идальго совершит заплыв по Сене в среду, 17 июля.

Об этом сообщил портал Actu, пишет "Европейская правда".

После ряда плохих результатов анализов проб воды в Сене из-за очень влажной погоды, в пятницу, 12 июля, местные власти объявили о хорошем состоянии воды в реке.

В среду мэр Парижа совершит заплыв вместе с председателем Парижского организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр Тони Эстанге и префектом региона О-де-Франс Марком Гийомом.

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Идальго рассказала, что заплыв пройдет "вокруг моста Мари, неподалеку от Отель-де-Виль (здание парижских муниципальных органов власти. – Ред.)".

Она надеется, что это будет "радостный, праздничный и объединительный момент".

В эту субботу министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера нырнула в реку Сена за 13 дней до начала Олимпийских игр в Париже, чтобы доказать, что качество воды пригодно для купания.

В течение последних нескольких дней качество воды в Сене признали соответствующим стандартам.

В июне результаты анализа воды часто были тревожными, но с начала июля начали появляться первые обнадеживающие результаты.

На Сене планируют проводить церемонию открытия, а также соревнования по трем дисциплинам: триатлону 30-31 июля и 5 августа, марафонскому плаванию 8-9 августа и паратриатлону 1-2 сентября.