Охорону Трампа посилили після замаху на нього

Секретна служба США посилила заходи безпеки для експрезидента Дональда Трампа після спроби замаху на нього під час мітингу в суботу 13 липня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила очільниця Секретної служби США Кімберлі Чітл.

Посадовиця зазначила, що замах на Трампа порушив питання про те, чи будуть якісь зміни до заходів безпеки у рамках Національного з'їзду Республіканської партії в Мілуокі, який починається в понеділок. Вона запевнила, що плани безпеки для подій такого рівня ґрунтуються на найновіших розвідданих і можуть змінюватися залежно від ситуації.

"Я впевнена у плані безпеки, який розробили наш координатор для цієї події та партнери, і ми переглянули та посилили його на тлі стрілянини у суботу. Плани безпеки для подібних подій, що потребують особливих заходів безпеки, планують так, щоб вони були гнучкими", – підкреслила Чітл.

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Вона також деталізувала, що особисто для Дональда Трампа завчасно планували посилені заходи безпеки.

"Ми також внесли зміни до плану щодо його безпеки після суботи, щоб забезпечувати його постійний захист під час цього заходу і решти кампанії", – повідомила Кімберлі Чітл.

За її словами, Секретна служба працює з усіма залученими федеральними відомствами, відомствами рівня штатів та місцевого рівня, щоб розібратись, що і як відбулося під час замаху на Трампа та як запобігти подібним інцидентам у майбутньому.

Нагадаємо, Федеральне бюро розслідувань США розглядає стрілянину, що сталась на передвиборчому мітингу колишнього президента Дональда Трампа, як замах на вбивство, а також як "потенційний" внутрішній терористичний акт.

Детально про замах на Трампа – у статті Вбивчий мітинг Дональда Трампа: як замах на кандидата підірвав політику США.