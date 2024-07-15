Охрану Трампа усилили после покушения на него

Секретная служба США усилила меры безопасности для защиты экс-президента Дональда Трампа после попытки покушения на него во время митинга в субботу, 13 июля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила руководительница Секретной службы США Кимберли Читл.

Читл отметила, что покушение на Трампа логично подняло вопрос о том, будут ли какие-то изменения в меры безопасности в рамках Национального конвента республиканцев в Милуоки – события, которое начинается в понедельник, – и заверила, что планы безопасности, которые готовят для событий такого уровня, основываются на новейших разведданных и спланированы так, чтобы меняться в зависимости от ситуации.

"Я уверена в плане безопасности, который разработали наш координатор для этого события и партнеры, и мы пересмотрели и усилили его на фоне стрельбы в субботу. Планы безопасности для подобных событий, требующих особых мер безопасности, планируют так, чтобы они были гибкими... Секретная служба будет постоянно адаптировать наши действия так, как будет необходимо, чтобы гарантировать высокий уровень безопасности для гостей конвента, волонтеров и жителей города Милуоки", – заявила Читл.

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Она также детализировала, что лично для Дональда Трампа заблаговременно планировали усиленные меры безопасности.

"Мы также внесли изменения в план по его безопасности после субботы, чтобы обеспечивать его постоянную защиту во время этого мероприятия и остальной части кампании", – сообщила Кимберли Читл.

Она также рассказала, что Секретная служба работает со всеми привлеченными федеральными ведомствами, ведомствами уровня штатов и местного уровня, чтобы разобраться, что и как произошло в субботу во время покушения на Трампа и как предотвратить любые подобные инциденты в будущем.

"Мы понимаем важность независимого анализа, анонсированного вчера президентом Байденом, и будем в полной мере сотрудничать. Мы также будем работать с соответствующими комитетами Конгресса", – отметила руководительница Секретной службы.

Напомним, Федеральное бюро расследований США рассматривает стрельбу, которая произошла на предвыборном митинге бывшего президента Дональда Трампа, как покушение на убийство, а также как "потенциальный" внутренний террористический акт.

Подробно о покушении на Трампа – в статье Убийственный митинг Дональда Трампа: как покушение на кандидата подорвало политику США.