У Фінляндії затримали чоловіка, який незаконно перейшов кордон з території РФ

У неділю фінські прикордонники затримали чоловіка, який нелегально перетнув кордон з території Росії у центральній частині країни.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

14 липня прикордонники у центрально-східній провінції Кайнуу затримали чоловіка, який пішки перетнув кордон з Росії до Фінляндії, рухаючись дорогою.

Цей випадок називають першим за 2024 рік (вочевидь на даній ділянці кордону, оскільки поодинокі випадки перетину кордону з РФ фіксували і раніше).

Реклама:

Чоловіка затримали одразу біля кордону, він подав клопотання про отримання притулку. У Прикордонній службі не уточнили, чи це громадянин Росії чи третьої країни.

"Інформація про особу відома, але ми не будемо розкривати більше деталей. Триває розслідування інциденту, обставини все ще уточнюються", – повідомив заступник начальника відділу прикордонної служби у Кайнуу Томі Тіркконен.

Він додав, що фінська сторона також обговорює інцидент із російськими прикордонниками.

Окрім того, прикордонники у Кайнуу закликали громадян повідомляти їм про будь-що підозріле поблизу державного кордону.

Як відомо, сухопутний кордон Фінляндії з Росією залишається закритим з кінця листопада 2023 року після того, як РФ почала влаштовувати на ньому штучну міграційну кризу (детально про це – у статті "Фінляндія тримає оборону").

Минулого тижня парламент Фінляндії ухвалив закон, що дає прикордонникам право розвертати шукачів притулку, які перетинають кордон з Росії.