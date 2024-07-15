В Финляндии задержали мужчину, незаконно перешедшего границу с территории РФ

В воскресенье финские пограничники задержали мужчину, который нелегально пересек границу с территории России в центральной части страны.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

14 июля пограничники в центрально-восточной провинции Кайнуу задержали мужчину, который пешком пересек границу из России в Финляндию, двигаясь по дороге.

Этот случай называют первым за 2024 год (очевидно, на данном участке границы, поскольку единичные случаи пересечения границы с РФ фиксировали и раньше).

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Мужчину задержали сразу у границы, он подал ходатайство о получении убежища. В Пограничной службе не уточнили, это гражданин России или третьих стран.

"Информация о личности известна, но мы не будем раскрывать больше деталей. Продолжается расследование инцидента, обстоятельства все еще уточняются", – сообщил заместитель начальника отдела пограничной службы в Кайнуу Томи Тиркконен.

Он добавил, что финская сторона обсуждает инцидент также с российскими пограничниками.

Кроме того, пограничники в Кайнуу призвали граждан сообщать им о чем-либо подозрительном вблизи государственной границы.

Как известно, сухопутная граница Финляндии с Россией остается закрытой с конца ноября 2023 года после того, как РФ начала устраивать на ней искусственный миграционный кризис (подробно об этом – в статье "Финляндия держит оборону").

На прошлой неделе парламент Финляндии принял закон, дающий пограничникам право разворачивать искателей убежища, пересекающих границу из России.