Президент Литви після інавгурації вирішив перепризначити прем'єрку Шимоніте

Президент Литви Гітанас Науседа, який розпочав другу каденцію, вніс до Сейму кандидатом на посаду прем’єра чинну голову уряду Інгріду Шимоніте, яка була його суперницею на президентських виборах.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Після інавгурації Науседи голова уряду Інгріда Шимоніте "повернула" президенту повноваження уряду, як цього вимагає законодавство, після чого він мав призначити нового прем’єр-міністра і цим запустити формування нового уряду.

15 липня в офісі президента оголосили, що Науседа вносить кандидатуру Шимоніте, її презентують на засіданні Сейму у вівторок. Після затвердження кандидатури розпочнеться формування нового уряду.

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Нещодавно Науседа заявляв, що вважає за необхідне переглянути склад уряду і хоче заміни декількох міністрів.

Як відомо, Інгріда Шимоніте була суперницею Науседи на президентських виборах. Гітанас Науседа переміг у другому турі президентських виборів у травні із понад 74% голосів, Шимоніте отримала 24%.