Президент Литвы после инаугурации решил переназначить премьера Шимоните

Президент Литвы Гитанас Науседа, который начал вторую каденцию, внес в Сейм кандидатом на должность премьера действующую главу правительства Ингриду Шимоните, которая была его соперницей на президентских выборах.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

После инаугурации Науседы глава правительства Ингрида Шимоните "вернула" президенту полномочия правительства, как этого требует законодательство, после чего он должен был назначить нового премьер-министра и этим запустить формирование нового правительства.

15 июля в офисе президента объявили, что Науседа вносит кандидатуру Шимоните, ее представят на заседании Сейма во вторник. После утверждения кандидатуры начнется формирование нового правительства.

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Недавно Науседа заявлял, что считает необходимым пересмотреть состав правительства и хочет замены нескольких министров.

Как известно, Ингрида Шимоните была соперницей Науседы на президентских выборах. Гитанас Науседа победил во втором туре президентских выборов в мае с более 74% голосов, Шимоните получила 24%.