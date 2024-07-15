Bloomberg: Британия и ЕС готовят новые шаги против российского "теневого флота"

Великобритания и страны ЕС планируют принять новые меры против так называемого "теневого флота" РФ, который та использует для перевозки нефти в обход международных санкций.

Об этом стало известно агентству Bloomberg от лиц, ознакомленных с этим вопросом, а также из соответствующих документов, сообщает "Европейская правда".

На этой неделе Великобритания планирует обратиться к группе европейских стран с призывом к действиям, направленным против так называемого "теневого флота" нефтяных танкеров РФ.

Несколько правительств в связи с этим планируют одобрить план в кулуарах встречи Европейского политического сообщества в четверг, свидетельствует проект заявления, который есть в распоряжении агентства. Встреча пройдет в Великобритании.

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Эти страны имеют целью обмениваться информацией о российском "теневом флоте", координировать свои ответы на риски, которые представляют его корабли и посредники, и "работать с частным сектором и другими морскими заинтересованными сторонами для устранения этой угрозы", говорится в проекте заявления.

Для этого официальные лица и эксперты из разных стран создадут группу реагирования и проведут встречи, чтобы срочно "принять конкретные меры".

"Теневой флот" России представляет угрозу для наших стран и других, которые зависят от мировых морей и океанов. Многие корабли этого "теневого флота" не застрахованы и плохо обслуживаются. Многие из них занимаются деятельностью, которая нарушает базовые стандарты и правила безопасности и охраны окружающей среды", – говорится в документе, который еще может измениться до подписания в конце этой недели.

По словам одного из собеседников, который говорил на условиях анонимности, в дальнейшем еще больше судов российского "теневого флота" могут оказаться под санкциями.

Напомним, 24 июня Совет ЕС объявил о новых антироссийских санкциях, направленных против танкеров, входящих в состав нефтяного "теневого флота" РФ.

Ранее в ЕС выражали обеспокоенность экологическими рисками для Средиземного моря из-за обхода танкерами санкций.