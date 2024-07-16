Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пропустить саміт Європейської політичної спільноти, який прийматиме Велика Британія, на тлі потенційного затвердження своєї кандидатури на другий термін.

Про це у коментарі Politico розповів речник Єврокомісії Ерік Маммер, повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн перебуває у Страсбурзі, намагаючись переконати депутатів Європарламенту затвердити свою кандидатуру.

"Президентка перебуває у Страсбурзі на пленарному засіданні Європейського парламенту і тому не братиме участі у саміті Європейської політичної спільноти цього тижня", – сказав Маммер.

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Саме у день саміту у четвер, 18 липня, члени Європарламенту проведуть вирішальне голосування щодо майбутнього фон дер Ляєн.

Крім того, як зазначає видання, інші посадовці ЄС також не виявляють сильного бажання відвідувати саміт в Британії.

Багато європейських лідерів все ще відчувають джетлаг після участі у саміті НАТО у Вашингтоні минулого тижня, який був особливо виснажливою, оскільки проходив в умовах нестерпної спеки.

До цього лідери ЄС взяли участь у двох самітах Європейської ради в Брюсселі.

"Це занадто. Лідерам теж потрібно іноді бувати вдома. Тож ми просто приїдемо і поїдемо, тим паче що очікування досить низькі", – сказав один високопоставлений представник уряду ЄС.

Інший дипломат з однієї з країн ЄС також задався питанням, наскільки значущою буде ця зустріч, з огляду на те, що новообраний уряд Великої Британії перебуває при владі лише два тижні.

"Принаймні, це хороший шанс зустрітися з ними", – додав він.

Як відомо, новий прем'єр Великої Британії Кір Стармер, анонсуючи саміт Європейської політичної спільноти, пообіцяв нову еру тісніших відносин з Європою, щоб майбутні покоління могли озирнутися "на те, чого наш континент досягнув разом".

Своєю чергою міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі казав, що перезавантаження відносин з ЄС є особливим пріоритетом.