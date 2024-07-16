Фон дер Ляєн пропустить саміт Європейської політичної спільноти
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пропустить саміт Європейської політичної спільноти, який прийматиме Велика Британія, на тлі потенційного затвердження своєї кандидатури на другий термін.
Про це у коментарі Politico розповів речник Єврокомісії Ерік Маммер, повідомляє "Європейська правда".
Фон дер Ляєн перебуває у Страсбурзі, намагаючись переконати депутатів Європарламенту затвердити свою кандидатуру.
"Президентка перебуває у Страсбурзі на пленарному засіданні Європейського парламенту і тому не братиме участі у саміті Європейської політичної спільноти цього тижня", – сказав Маммер.
Саме у день саміту у четвер, 18 липня, члени Європарламенту проведуть вирішальне голосування щодо майбутнього фон дер Ляєн.
Крім того, як зазначає видання, інші посадовці ЄС також не виявляють сильного бажання відвідувати саміт в Британії.
Багато європейських лідерів все ще відчувають джетлаг після участі у саміті НАТО у Вашингтоні минулого тижня, який був особливо виснажливою, оскільки проходив в умовах нестерпної спеки.
До цього лідери ЄС взяли участь у двох самітах Європейської ради в Брюсселі.
"Це занадто. Лідерам теж потрібно іноді бувати вдома. Тож ми просто приїдемо і поїдемо, тим паче що очікування досить низькі", – сказав один високопоставлений представник уряду ЄС.
Інший дипломат з однієї з країн ЄС також задався питанням, наскільки значущою буде ця зустріч, з огляду на те, що новообраний уряд Великої Британії перебуває при владі лише два тижні.
"Принаймні, це хороший шанс зустрітися з ними", – додав він.
Як відомо, новий прем'єр Великої Британії Кір Стармер, анонсуючи саміт Європейської політичної спільноти, пообіцяв нову еру тісніших відносин з Європою, щоб майбутні покоління могли озирнутися "на те, чого наш континент досягнув разом".
Своєю чергою міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі казав, що перезавантаження відносин з ЄС є особливим пріоритетом.