У Туреччині затримали розшукуваного росіянина: тікав на яхті під прапором України

У турецькій Анталії під час спроби втечі за кордон на яхті з українським прапором затримали громадянина РФ, якого шукав Інтерпол за звинуваченням у хабарництві.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство DHA.

Арешт відбувся після того, як берегова охорона Анталії отримала інформацію про те, що росіянин Є.П., в якого закінчився вид на проживання в Туреччині, та його батько А.П., який перебуває в розшуку Інтерполу, збираються залишати країну морем та втекти за кордон.

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Зазначають, що під час операції на вітрильній яхті арештували громадян Азербайджану В.Д. та України І.К.

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Під час обшуку судна та підозрюваних зокрема вилучили 7 тисяч євро та 5 тисяч доларів, йдеться в повідомленні.

Минулого тижня у суді Нью-Йорка визнали свою провину двоє підозрюваних у співпраці з підсанкційними російськими компаніями, які допомагали постачати їм заборонені компоненти для зброї – 53-річний Салімджон Насріддінов і 38-річний Ніколай Гольцев.

У червні в німецькому місті Франкфурт-на-Майні затримали трьох громадян Вірменії, України та Росії за підозрою у шпигунстві на користь іноземної спецслужби.

Раніше в італійському аеропорту Ф’юмічіно неподалік Рима затримали російського бізнесмена Дмитрія Чіракадзе, якого підозрюють в організації втечі росіянина Артема Усса, якому у США інкримінують порушення санкцій проти Москви.