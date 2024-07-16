В Турции задержали разыскиваемого россиянина: бежал на яхте под флагом Украины

В турецкой Анталии при попытке побега за границу на яхте с украинским флагом задержали гражданина РФ, разыскиваемого Интерполом по обвинению во взяточничестве.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство DHA.

Арест произошел после того, как береговая охрана Анталии получила информацию о том, что россиянин Е.П., у которого закончился вид на жительство в Турции, и его отец А.П., находившийся в розыске Интерпола, собираются покидать страну морем и бежать за границу.

yenisafak.com

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Отмечают, что во время операции на парусной яхте арестовали граждан Азербайджана В.Д. и Украины И.К.

Во время обыска судна и подозреваемых в частности изъяли 7 тысяч евро и 5 тысяч долларов, говорится в сообщении.

На прошлой неделе в суде Нью-Йорка признали свою вину двое подозреваемых в сотрудничестве с подсанкционными российскими компаниями, которые помогали поставлять им запрещенные компоненты для оружия – 53-летний Салимджон Насриддинов и 38-летний Николай Гольцев.

В июне в немецком городе Франкфурт-на-Майне задержали трех граждан Армении, Украины и России по подозрению в шпионаже в пользу иностранной спецслужбы.

Ранее в итальянском аэропорту Фьюмичино недалеко от Рима задержали российского бизнесмена Дмитрия Чиракадзе, подозреваемого в организации побега россиянина Артема Усса, которому в США инкриминируют нарушение санкций против Москвы.