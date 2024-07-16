У Гаазі косовського командира УЧК засудили до 18 років в’язниці за воєнні злочини

Спеціалізований суд у Гаазі визнав винним за трьома звинуваченнями у воєнних злочинах колишнього косовського командира П'єтера Шалю та засудив його до 18 років позбавлення волі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Balkan Insight.

Спеціалізовані палати Косова – особливий суд Косова, що може діяти і у Нідерландах, і у Косові та займається справами щодо можливих воєнних злочинів членів Армії звільнення Косова (УЧК) – оголосив вирок у справі щодо колишнього косовського командира П'єтера Шалі, "командира Вовка".

Шалю визнали винним за трьома звинуваченнями у воєнних злочинах, у тому числі щодо свавільного позбавлення волі і катування щонайменш 18 осіб, а також смерті одного з таких полонених. Його засудили до 18 років позбавлення волі, до яких зарахують час в ув’язненні під час судового розгляду. Прокурори спершу просили 28 років позбавлення волі.

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Суд вирішив, що Шаля особисто несе відповідальність за дані випадки на металообробній фабриці, яку УЧК використовувала як місце утримування полонених, у період з 17 травня по 5 червня 1999 року. Постраждалі були здебільшого косовськими албанцями, яких запідозрили у співпраці із сербами чи нелояльності до УЧК.

Суддя заявила, що смерть одного з утримуваних можна вважати умисним вбивством, оскільки командир прямо заявляв полоненим, що їх тут збираються вбити.

Шаля не визнав своєї провини та під час засідання кричав на суддів.

Спеціалізовані палати Косова входять до судової системи Косова, але розміщуються у Нідерландах і працюють у них міжнародні експерти. На такий крок Косово погодилося під тиском Заходу з аргументом, що за розгляду подібних справ на території Косова важче забезпечити неупереджені вироки та захистити свідків від залякування.

У 2023 році почався суд над експрезидентом Косова Хашимом Тачі. Тачі, а також трьом його найближчим соратникам пред'явлені звинувачення за 10 пунктами воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

Після оголошення звинувачень у листопаді 2020 року він подав у відставку й добровільно здався суду.