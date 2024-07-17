Reuters: Связанная с Германией логистическая компания помогает производителям РФ с обходом санкций

Логистическая компания HT Rus, принадлежащая зарегистрированному в Германии грузоперевозчику Hellmann Worldwide Logistics, помогает производителям РФ с обходом санкций.

Об этом говорится в публикации Reuters, сообщает "Европейская правда".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года Hellmann сообщил сотрудникам своего московского офиса о выходе из России.

До войны московский офис Hellmann помогал российским промышленным фирмам доставлять в Россию инструменты, детали и оборудование с Запада, но после вторжения такие поставки были существенно ограничены международными санкциями.

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В то же время зарегистрированная в России фирма Heinrich Tapp Rus (HT Rus), владельцами которой в то время были по меньшей мере двое бывших сотрудников Hellmann, взяла на себя отношения со многими старыми клиентами Hellmann.

Сайт HT Rus предлагает клиентам в России "параллельный импорт" – термин, который широко используется для описания доставки товаров через третьи страны, такие как Турция или Объединенные Арабские Эмираты, чтобы обойти западные санкции.

Reuters обнаружило, что HT Rus предоставляла услуги российским клиентам, которые находятся под международными санкциями за поддержку военной машины Кремля.

Фирма работала, в том числе и с российскими клиентами, такими как производитель лимузинов для кремлевского правителя Владимира Путина Aurus, дочерние компании КамАЗа, а также Тюменский аккумуляторный завод, который поставляет аккумуляторы для производителя вооружений.

Reuters не смогло определить, предлагала ли HT Rus услуги "параллельного импорта" этим фирмам, поскольку налоговые документы не раскрывают характер предоставляемых услуг.

Согласно корпоративным отчетам, HT Rus принадлежит зарегистрированной в Германии фирме, акционером которой является немецкий бизнесмен, а до прошлого месяца ее директором был еще один немец.

HT Rus отличается от других компаний тем, что до сих пор было обнародовано очень мало случаев, когда граждане Евросоюза были уличены в ведении бизнеса, непосредственно или через дочернюю компанию, находящуюся в полной собственности, с организациями, на которые наложили санкции.

Hellmann Worldwide Logistics заявила, что не имеет ничего общего с деятельностью HT Rus или людьми, которые ею руководят. Reuters не нашло доказательств нарушения санкций со стороны Hellmann.

Недавно бизнесмен российского происхождения Владимир Лихутин стал первым жителем Чехии, официально осужденным за нарушение антироссийских санкций.

Также сообщалось, что нидерландская компания Dieseko уплатила в бюджет Нидерландов 1,78 миллиона евро в рамках внесудебного урегулирования, которое началось после опубликованных данных о ее участии в строительстве российского Керченского моста.