Суд ЕС: Еврокомиссия должна раскрыть детали контрактов на COVID-вакцины

Суд ЕС принял решение по делу о прозрачности контрактов Евросоюза с производителями вакцин от коронавируса и решил, что Еврокомиссия неоправданно скрыла от общественности часть положений.

Об этом сообщила пресс-служба суда, пишет "Европейская правда".

Суд ЕС решил, что Еврокомиссия должна была бы предоставить больший доступ к деталям контрактов на закупку вакцин от коронавируса.

Это стало результатом рассмотрения иска, инициированного отдельными депутатами Европарламента и частными лицами после того, как Еврокомиссия на их запрос предоставила лишь частичный доступ к тексту документов, а часть деталей оставили закрытыми по коммерческим причинам или соображений приватности.

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Суд пришел к выводу, что Еврокомиссия не доказала необходимость из коммерческих интересов ограничить доступ к положениям о возмещениях в случае дефектов продукции и еще нескольких разделов, включая положения о донации или перепродаже вакцин.

Суд также признал неоправданным сокрытие деталей о переговорщиках от ЕС по этим контрактам, поскольку только зная имена и должности этих членов команды заинтересованная общественность могла оценивать, не было ли у них конфликта интересов.

Решение появилось накануне голосования в Европарламенте 18 июля, когда евродепутаты – минимум 361 – должны утвердить фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии.

Также в декабре 2023 года Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, которым разрешили "ковидную" господдержку Air France.

Напомним, в конце 2023 года неофициально сообщалось, что страны ЕС выбросили не менее 215 миллионов доз вакцин против COVID-19, закупленных в разгар пандемии, что стоило налогоплательщикам примерно 4 миллиарда евро.