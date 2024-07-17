В Австрії 20-річний росіянин втік з-під домашнього арешту

В австрійському Інсбруку 20-річний росіянин втік з-під домашнього арешту, викинувши свій електронний браслет у сміттєвий бак.

Про це поінформувала пресслужба австрійської поліції, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, правоохоронці встановили, що підозрюваний викинув свій браслет у сміттєвий бак в районі головного вокзалу Інсбрука.

На підставі зібраної інформації виникла підозра, що чоловік подорожує потягом до Відня.

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Після цього на станцію Медлінг були викликані різні екстрені служби. Там виявили 20-річного росіянина, коли він вийшов з поїзда.

Чоловіка доставили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі триває подальше розслідування. У поліції не повідомляють, за що росіянин був поміщений під домашній арешт.

Напередодні у турецькій Анталії під час спроби втечі за кордон на яхті з українським прапором затримали громадянина РФ, якого шукав Інтерпол за звинуваченням у хабарництві.

Раніше в італійському аеропорту Ф’юмічіно неподалік Рима затримали російського бізнесмена Дмитрія Чіракадзе, якого підозрюють в організації втечі росіянина Артема Усса, якому у США інкримінують порушення санкцій проти Москви.