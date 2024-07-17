В Австрии 20-летний россиянин сбежал из-под домашнего ареста

В австрийском Инсбруке 20-летний россиянин сбежал из-под домашнего ареста, выбросив свой электронный браслет в мусорный бак.

Об этом проинформировала пресс-служба австрийской полиции, сообщает "Европейская правда".

Как указано, правоохранители установили, что подозреваемый выбросил свой браслет в мусорный бак в районе главного вокзала Инсбрука.

На основании собранной информации возникло подозрение, что мужчина едет на поезде в Вену.

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После этого на станцию Медлинг были вызваны различные экстренные службы. Там обнаружили 20-летнего россиянина, когда он вышел из поезда.

Мужчину доставили в изолятор временного содержания. Сейчас продолжается дальнейшее расследование. В полиции не сообщают, за что россиянин был помещен под домашний арест.

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