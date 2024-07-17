Естонія вперше відправить дві команди вогнеборців на допомогу Іспанії

Естонія вперше відправить дві команди своїх рятувальників до Іспанії для допомоги у боротьбі з лісовими пожежами.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

У серпні дві команди естонських пожежників вилетять до Іспанії та два тижні чергуватимуть там, щоб за потреби долучатися до боротьби з лісовими пожежами. Зазначають, що це перша така закордонна місія для естонських пожежників.

Групи налічуватимуть по 20 осіб, одна чергуватиме з останнього дня липня до 16 серпня у центральній частині Іспанії у Кастилії-Ла-Манча, ще одна – з 15 серпня до кінця місяця у Галісії, на північному заході.

Реклама:

Рятувальники отримають для цієї роботи інше робоче спорядження, що враховує особливості клімату та місцевості.

Експерт відділу рятувальних робіт Каарел Лангеметс зазначив, що шляхом такої допомоги естонські пожежники також отримають досвід, якого ніколи не мали в Естонії.

"Не менш важливо і те, що якщо ми надаємо допомогу іншим, то, за потреби, з допомогою прийдуть до нас", – зазначив він.

Майже всі витрати приймаючої країни профінансують з коштів ЄС, як і 75% логістичних витрат Естонії.

Також цього тижня ЄС активував свій спецмеханізм через пожежі у Болгарії і Північній Македонії.

Нові пожежі час від часу спалахують у Греції, де панує літня спека. 17 липня Акрополь знову закрили для відвідувачів у денні години через екстремальні температури.