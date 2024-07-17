Эстония впервые отправит две команды пожарных на помощь Испании

Эстония впервые отправит две команды своих спасателей в Испанию для помощи в борьбе с лесными пожарами.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

В августе две команды эстонских пожарных вылетят в Испанию и будут две недели дежурить там, чтобы при необходимости участвовать в борьбе с лесными пожарами. Отмечают, что это первая такая зарубежная миссия для эстонских пожарных.

Группы будут насчитывать по 20 человек, одна будет дежурить с последнего дня июля до 16 августа в центральной части Испании в Кастилии-Ла-Манча, еще одна – с 15 августа до конца месяца в Галисии, на северо-западе.

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Спасатели получат для этой работы другое рабочее снаряжение, учитывающее особенности климата и местности.

Эксперт отдела спасательных работ Каарел Лангеметс отметил, что за счет такой помощи эстонские пожарные также получат опыт, которого никогда не имели в Эстонии.

"Не менее важно и то, что если мы оказываем помощь другим, то, при необходимости, с помощью придут к нам", – отметил он.

Почти все расходы принимающей страны профинансируют из средств ЕС, как и 75% логистических расходов Эстонии.

Также на этой неделе ЕС активировал свой спецмеханизм из-за пожаров в Болгарии и Северной Македонии.

Новые пожары время от времени вспыхивают в Греции, где царит летняя жара. 17 июля Акрополь снова закрыли для посетителей в дневные часы из-за экстремальных температур.