Німеччина інвестуватиме мільярди євро в проєкти з виробництва водню

Німеччина має намір інвестувати мільярди євро в новаторські водневі проєкти, спрямовані на збільшення виробництва, зберігання й транспортування джерела зеленої енергії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

Федеральний уряд Німеччини, а також уряди низки земель виділили загалом 4,6 млрд євро на 23 відповідні проєкти.

За словами міністра економіки Роберта Габека, потужна воднева інфраструктура може відіграти ключову роль у декарбонізації німецької промисловості та енергетичного сектору.

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"Фінансуючи водневі проєкти, ми робимо важливий крок на шляху до кліматично нейтральної та стійкої економіки в Європі та за її межами", – заявив він.

Проєкти зосереджені на великомасштабному виробництві "зеленого" водню, а також на інноваційних та безпечних рішеннях для його зберігання й транспортній інфраструктурі протяжністю до 2 тисяч кілометрів.

Частина фінансування надходить від Євросоюзу, тоді як компанії, що беруть участь у проєктах, мають інвестувати ще 3,3 млрд євро.

За даними Міністерства економіки Німеччини, таким чином, загальний обсяг інвестицій складе 7,9 млрд євро до 2030 року.

Раніше повідомляли, що в першому півріччі 2024 року Німеччина, ймовірно, оновила рекорд за часткою відновлюваних джерел у структурі споживання – цей показник досягнув 58%.

Нагадаємо, після завершення зими 2023-24 Німеччина вивела з експлуатації сім вугільних електростанцій.

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