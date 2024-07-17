Германия будет инвестировать миллиарды евро в проекты по производству водорода

Германия намерена инвестировать миллиарды евро в новаторские водородные проекты, направленные на увеличение производства, хранения и транспортировки источника зеленой энергии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

Федеральное правительство Германии, а также правительства ряда земель выделили всего 4,6 млрд евро на 23 соответствующие проекты.

По словам министра экономики Роберта Габека, мощная водородная инфраструктура может сыграть ключевую роль в декарбонизации немецкой промышленности и энергетического сектора.

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"Финансируя водородные проекты, мы делаем важный шаг на пути к климатически нейтральной и устойчивой экономике в Европе и за ее пределами", – заявил он.

Проекты сосредоточены на крупномасштабном производстве "зеленого" водорода, а также на инновационных и безопасных решениях для его хранения и транспортной инфраструктуре протяженностью до 2 тысяч километров.

Часть финансирования поступает от Евросоюза, тогда как компании, участвующие в проектах, должны инвестировать еще 3,3 млрд евро.

По данным Министерства экономики Германии, таким образом, общий объем инвестиций составит 7,9 млрд евро до 2030 года.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2024 года Германия, вероятно, обновила рекорд по доле возобновляемых источников в структуре потребления – этот показатель достиг 58%.

Напомним, после завершения зимы 2023-24 Германия вывела из эксплуатации семь угольных электростанций.

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