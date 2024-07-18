Жителі Естонії зібрали 60 тисяч євро на відновлення "Охматдиту"

Фонд допомоги Талліннської дитячої лікарні зібрав цільову пожертву у розмірі 60 тисяч євро від жителів Естонії на відновлення дитячої лікарні "Охматдит", яка була зруйнована внаслідок удару РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Збір коштів розпочався відразу після повідомлення про ракетний удар РФ по лікарні.

За словами керівника Фонду підтримки Талліннської дитячої лікарні Інни Крамер, сума у 60 тисяч євро не остаточна. Збір пожертвувань буде продовжено доти, доки київська лікарня цього потребує.

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Зв'язок між Фондом допомоги Талліннської дитячої лікарні та київською лікарнею "Охматдит" здійснює Інна Караульщикова, засновниця неприбуткового об'єднання "Лелека", яке допомагає українським біженцям в Естонії, а також цивільному населенню в Україні.

За її словами, зараз "Охматдит" намагається максимально оперативно відновити роботу і розставити пріоритети, щоб оптимально розподілити допомогу, що надходить.

"Наразі я чекаю на список обладнання, яке насамперед необхідне, після чого я передаю цей список фонду, і далі вже починається робота в цьому напрямку. Зараз триває дуже багато паралельних процесів. Необхідно відновити по максимуму роботу відділень, щоб можна було прийняти дітей, тому що їм не можна переривати курси лікування", – сказала Караульщикова.

Напередодні стало відомо, що Німеччина надасть Україні 10 мільйонів євро на відновлення дитячої лікарні "Охматдит", яка була зруйнована ракетним ударом РФ.

Днями Литва перерахувала 1 мільйон євро на відновлення дитячої лікарні "Охматдит" у Києві.

Заступник голови представництва ЄС в Україні заявляв, що Євросоюз допоможе з відновленням "Охматдиту".

Також Швеція готує рішення про виділення додаткових 5 мільйонів шведських крон (понад 470 тисяч доларів) у вигляді термінової гуманітарної допомоги для постраждалих внаслідок ракетного обстрілу дитячої лікарні "Охматдит".