Жителі Естонії зібрали 60 тисяч євро на відновлення "Охматдиту"
Фонд допомоги Талліннської дитячої лікарні зібрав цільову пожертву у розмірі 60 тисяч євро від жителів Естонії на відновлення дитячої лікарні "Охматдит", яка була зруйнована внаслідок удару РФ.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.
Збір коштів розпочався відразу після повідомлення про ракетний удар РФ по лікарні.
За словами керівника Фонду підтримки Талліннської дитячої лікарні Інни Крамер, сума у 60 тисяч євро не остаточна. Збір пожертвувань буде продовжено доти, доки київська лікарня цього потребує.
Зв'язок між Фондом допомоги Талліннської дитячої лікарні та київською лікарнею "Охматдит" здійснює Інна Караульщикова, засновниця неприбуткового об'єднання "Лелека", яке допомагає українським біженцям в Естонії, а також цивільному населенню в Україні.
За її словами, зараз "Охматдит" намагається максимально оперативно відновити роботу і розставити пріоритети, щоб оптимально розподілити допомогу, що надходить.
"Наразі я чекаю на список обладнання, яке насамперед необхідне, після чого я передаю цей список фонду, і далі вже починається робота в цьому напрямку. Зараз триває дуже багато паралельних процесів. Необхідно відновити по максимуму роботу відділень, щоб можна було прийняти дітей, тому що їм не можна переривати курси лікування", – сказала Караульщикова.
Напередодні стало відомо, що Німеччина надасть Україні 10 мільйонів євро на відновлення дитячої лікарні "Охматдит", яка була зруйнована ракетним ударом РФ.
Днями Литва перерахувала 1 мільйон євро на відновлення дитячої лікарні "Охматдит" у Києві.
Заступник голови представництва ЄС в Україні заявляв, що Євросоюз допоможе з відновленням "Охматдиту".
Також Швеція готує рішення про виділення додаткових 5 мільйонів шведських крон (понад 470 тисяч доларів) у вигляді термінової гуманітарної допомоги для постраждалих внаслідок ракетного обстрілу дитячої лікарні "Охматдит".