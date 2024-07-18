Жители Эстонии собрали 60 тысяч евро на восстановление "Охматдета"

Фонд помощи Таллиннской детской больницы собрал целевое пожертвование в размере 60 тысяч евро от жителей Эстонии на восстановление детской больницы "Охматдет", которая была разрушена в результате удара РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Сбор средств начался сразу после сообщения о ракетном ударе РФ по больнице.

По словам руководителя Фонда поддержки Таллиннской детской больницы Инны Крамер, сумма в 60 тысяч евро не окончательная. Сбор пожертвований будет продолжен до тех пор, пока киевская больница в этом нуждается.

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Связь между Фондом помощи Таллиннской детской больницы и киевской больницей "Охматдет" осуществляет Инна Караульщикова, основательница неприбыльного объединения "Лелека", который помогает украинским беженцам в Эстонии, а также гражданскому населению в Украине.

По ее словам, сейчас "Охматдет" пытается максимально оперативно возобновить работу и расставить приоритеты, чтобы оптимально распределить поступающую помощь.

"Сейчас я жду список оборудования, которое в первую очередь необходимо, после чего я передаю этот список фонду, и дальше уже начинается работа в этом направлении. Сейчас идет очень много параллельных процессов. Необходимо восстановить по максимуму работу отделений, чтобы можно было принять детей, потому что им нельзя прерывать курсы лечения", – сказала Караульщикова.

Накануне стало известно, что Германия предоставит Украине 10 млн евро на восстановление детской больницы "Охматдет", которая была разрушена ракетным ударом РФ.

На днях Литва перечислила 1 млн евро на восстановление детской больницы "Охматдет" в Киеве.

Заместитель главы представительства ЕС в Украине заявлял, что Евросоюз поможет с восстановлением "Охматдета".

Также Швеция готовит решение о выделении дополнительных 5 млн шведских крон (более 470 тысяч долларов) в виде срочной гуманитарной помощи для пострадавших в результате ракетного обстрела детской больницы "Охматдет".