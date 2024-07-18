В Литве запрещают пластиковую посуду в кафе и ресторанах

Сейм Литвы в четверг одобрил поправки к закону об упаковке и обращении с отходами, которые запрещают использование пластиковой посуды в кафе и ресторанах.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

За инициативу проголосовали 94 депутата, двое высказались против, еще 18 воздержались.

Согласно принятым поправкам, с мая 2025 года использование одноразовой пластиковой посуды в заведениях общественного питания, на массовых мероприятиях и пляжах будет возможно только при условии внесения залога.

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Одноразовую пластиковую посуду можно будет заменить на деревянную или бумажную, однако даже бумажные стаканчики, которые часто имеют пластиковый слой, также нельзя будет раздавать бесплатно.

Все заведения общественного питания также должны будут предлагать многоразовую альтернативу.

Один из инициаторов изменений Каспарас Адомайтис заявил, что залог должен побудить пользователей возвращать многоразовую упаковку или отходы одноразовой упаковки.

По его словам, правильно отсортированную одноразовую упаковку можно будет сдать на переработку.

"Одноразовые кофейные стаканчики, собранные отдельно, можно перерабатывать, применяя процесс разделения пластика и бумаги", – добавил он.

Напомним, в апреле 2024 года Европарламент принял новую директиву о "праве потребителя на ремонт", чтобы способствовать более длительному сроку жизни вещей и уменьшить количество отходов.

Ранее переговорщики от Совета ЕС и Европарламента согласовали идею проекта для сокращения количества пластикового мусора.