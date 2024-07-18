Украина и Словения подписали соглашение по безопасности

Украина и Словения подписали двустороннее соглашение по безопасности в продолжение декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила пресс-служба Офиса президента, которая также выложила текст соглашения.

Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке со стороны Украины подписал президент Владимир Зеленский, со стороны Словении – премьер-министр Роберт Голоб.

Подписание состоялось на полях саммита Европейского политического сообщества в Британии.

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Соглашение предусматривает, что Словения, которая предоставила Украине уже 13 пакетов военной помощи, продолжит сохранять текущий уровень поддержки Украины в течение 10-летнего срока действия соглашения, будет вносить вклад в обучение украинских военных в рамках Миссии ЕС EUMAM, а также сотрудничать для поиска источников финансирования проектов украинской оборонной промышленности.

Кроме того, в соглашении говорится об углублении сотрудничества в сферах информационной и кибербезопасности, борьбы с оргпреступностью, разведки и контрразведки, гуманитарного разминирования.

Также Словения обещает дополнительные 5 млн евро на гуманитарную помощь, экономическое восстановление и гуманитарную программу "Зерно из Украины".

"В документе четко закреплена всесторонняя поддержка со стороны Словении будущего членства Украины в ЕС и НАТО", – отмечают в коммюнике Офиса президента.

Словения стала 25-й страной, с которой Украина подписала двустороннее соглашение по безопасности.

В этот же день состоялось подписание соглашения по безопасности с Чехией.

Напомним, в неделю саммита НАТО были подписаны соглашения по безопасности с Польшей, Люксембургом и Румынией. Также на полях саммита подписали дополнительный договор Ukraine Compact – многосторонний документ, содержащий обязательства по поддержке Украины.