Україна і Чехія підписали безпекову угоду, опубліковано текст

Україна і Чехія підписали двосторонню безпекову угоду у продовження Вільнюської декларації "Групи семи" щодо "гарантій безпеки" для України; це 24-та подібна угода.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила пресслужба Офісу президента.

Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Чехією підписали на полях саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії президент Володимир Зеленський і чеський прем’єр-міністр Петр Фіала.

"Значну частину угоди присвячено посиленій співпраці у військово-технічній сфері, передусім ідеться про боєприпаси малого та великого калібрів, можливості виробництва стрілецької зброї та легких озброєнь, а також БПЛА, засобів радіоелектронної боротьби та важкої техніки", – акцентували у комюніке Офісу президента.

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Чехія планує і надалі допомагати Україні отримувати артилерійські снаряди калібрів 155 мм та 122 мм за підтримки країн-партнерів. Крім того, угода передбачає посилення потужностей з виробництва боєприпасів на території обох країн та створення спільних підприємств.

"Особливістю співробітництва у невійськовій сфері є партнерство Чехії з Дніпром та Дніпропетровською областю для відновлення, відбудови та сталого розвитку. Чехія також має намір відкрити у Дніпрі дипломатичне представництво для посилення співпраці й допомоги", – зазначають у комюніке.

Український текст документа вже опублікований на сайті ОП.

Великий розділ щодо безпеки та оборони ретельно розписує напрямки співпраці у багатьох сферах, від постачання військової техніки та боєприпасів до співпраці в оборонній промисловості та протидії кіберзагрозам. Співпраця оборонної промисловості зокрема передбачає можливість розміщення українських потужностей у Чехії з можливістю повернення в Україну, коли для цього буде сприятливий час; також планують створити сприятливі умови для роботи чеської оборонної промисловості на українській території.

"Чеська Республіка має намір підтримати інтеграцію оборонної промисловості України в європейську оборонну технологічну та промислову базу, ураховуючи також можливості, які надає Європейська оборонно-промислова стратегія та Європейська програма оборонної промисловості", – зазначають в угоді.

Чехія підтверджує, що продовжить активно допомагати Україні у рамках "коаліцій спроможностей", де бере участь, брати участь у Місії ЄС з військової допомоги Україні EUMAM, співпрацювати у сфері професійної військової освіти, а також надавати політичну підтримку Києву на міжнародній арені.

У разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну передбачається скликання консультацій за запитом будь-якої зі сторін угоди протягом 24 годин у двосторонньому форматі або інакше, як обидві сторони вважатимуть за потрібне.

"Чеська Республіка продовжуватиме підтримувати Україну на її шляху до членства в ЄС і надавати практичні рекомендації та допомогу… Учасники поглиблюватимуть двосторонні відносини шляхом подальшого зміцнення форматів регулярних консультацій та обміну практичним досвідом членства Чеської Республіки як у ЄС, так і в НАТО", – йдеться у документі.

Цього ж дня відбулося підписання двосторонньої безпекової угоди України та Словенії, вона стала 25-м таким документом.

Нагадаємо, у тиждень саміту НАТО були підписані безпекові угоди з Польщею, Люксембургом та Румунією. Також на полях саміту підписали додатковий договір Ukraine Compact - багатосторонній документ, що містить зобов’язання щодо підтримки України.