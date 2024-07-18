Украина и Чехия подписали соглашение по безопасности, опубликован текст

Украина и Чехия подписали двустороннее соглашение по безопасности в продолжение Вильнюсской декларации "Группы семи" по "гарантиям безопасности" для Украины; это 24-е подобное соглашение.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила пресс-служба Офиса президента.

Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Чехией подписали на полях саммита Европейского политического сообщества в Великобритании президент Владимир Зеленский и чешский премьер-министр Петр Фиала.

"Значительная часть соглашения посвящена усиленному сотрудничеству в военно-технической сфере, прежде всего речь идет о боеприпасах малого и крупного калибров, возможности производства стрелкового оружия и легких вооружений, а также БПЛА, средств радиоэлектронной борьбы и тяжелой техники", – акцентировали в коммюнике Офиса президента.

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Чехия планирует и в дальнейшем помогать Украине получать артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 122 мм при поддержке стран-партнеров. Кроме того, соглашение предусматривает усиление мощностей по производству боеприпасов на территории обеих стран и создание совместных предприятий.

"Особенностью сотрудничества в невоенной сфере является партнерство Чехии с Днепром и Днепропетровской областью для восстановления, восстановления и устойчивого развития. Чехия также намерена открыть в Днепре дипломатическое представительство для усиления сотрудничества и помощи", – отмечают в коммюнике.

Украинский текст документа уже опубликован на сайте ОП.

Большой раздел по безопасности и обороне тщательно расписывает направления сотрудничества во многих сферах, от поставок военной техники и боеприпасов до сотрудничества в оборонной промышленности и противодействия киберугрозам. Сотрудничество оборонной промышленности, в частности, предусматривает возможность размещения украинских мощностей в Чехии с возможностью возвращения в Украину, когда для этого будет благоприятное время; также планируется создать благоприятные условия для работы чешской оборонной промышленности на украинской территории.

"Чешская Республика намерена поддержать интеграцию оборонной промышленности Украины в европейскую оборонную технологическую и промышленную базу, учитывая также возможности, которые предоставляет Европейская оборонно-промышленная стратегия и Европейская программа оборонной промышленности", – отмечается в соглашении.

Чехия подтверждает, что продолжит активно помогать Украине в рамках "коалиций возможностей", где участвует, участвовать в Миссии ЕС по военной помощи Украине EUMAM, сотрудничать в сфере профессионального военного образования, а также оказывать политическую поддержку Киеву на международной арене.

В случае будущего вооруженного нападения России на Украину предусматривается созыв консультаций по запросу любой из сторон соглашения в течение 24 часов в двустороннем формате или иначе, как обе стороны сочтут нужным.

"Чешская Республика будет продолжать поддерживать Украину на ее пути к членству в ЕС и предоставлять практические рекомендации и помощь... Участники будут углублять двусторонние отношения путем дальнейшего укрепления форматов регулярных консультаций и обмена практическим опытом членства Чешской Республики как в ЕС, так и в НАТО", – говорится в документе.

В этот же день состоялось подписание двустороннего соглашения по безопасности Украины и Словении, оно стало 25-м таким документом.

Напомним, в неделю саммита НАТО были подписаны соглашения по безопасности с Польшей, Люксембургом и Румынией. Также на полях саммита подписали дополнительный договор Ukraine Compact – многосторонний документ, содержащий обязательства по поддержке Украины.