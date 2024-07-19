Президент Литви назвав найголовніше завдання у разі перемоги Трампа на виборах у США

Якщо на президентських виборах у США переможе кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп, метою лідерів європейських держав стане переконати Вашингтон продовжити курс трансатлантичної політики.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, якого цитує Delfi.

Литовського президента запитали, чи занепокоєний він можливою перемогою Трампа на виборах, на що він відповів, що має досвід спілкування з ексочільником Білого дому.

Він нагадав, що усередині НАТО була ухвалена низка важливих рішень щодо зміцнення Альянсу та координації між партнерами.

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Науседа висловив готовність представити аргументи, "чому присутність США в Європі, у Балтійському регіоні є найкращим стримувальним фактором проти російської агресії".

"Тому моє завдання і, я думаю, завдання моїх колег – якщо буде нова адміністрація США – переконати продовжувати трансатлантичну політику. Тому що це дуже важливо для безпеки Європи, і Європа це прекрасно розуміє", – зазначив він.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше висловив упевненість, що НАТО переживе можливе президентство Трампа.

Він також казав, що не має сумніву у тому, що у разі імовірного обрання Дональда Трампа на посаду нового президента США Сполучені штати лишаться у складі Альянсу.