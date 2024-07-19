Президент Литвы назвал главную задачу в случае победы Трампа на выборах в США

Если на президентских выборах в США победит кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, целью лидеров европейских государств станет убедить Вашингтон продолжить курс трансатлантической политики.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, которого цитирует Delfi.

Литовского президента спросили, обеспокоен ли он возможной победой Трампа на выборах, на что он ответил, что у него есть опыт общения с экс-главой Белого дома.

Он напомнил, что внутри НАТО был принят ряд важных решений по укреплению Альянса и координации между партнерами.

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Науседа выразил готовность представить аргументы, "почему присутствие США в Европе, в Балтийском регионе является лучшим сдерживающим фактором против российской агрессии".

"Поэтому моя задача и, я думаю, задача моих коллег – если будет новая администрация США – убедить продолжать трансатлантическую политику. Потому что это очень важно для безопасности Европы, и Европа это прекрасно понимает", – отметил он.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее выразил уверенность, что НАТО переживет возможное президентство Трампа.

Он также говорил, что не сомневается в том, что в случае вероятного избрания Дональда Трампа на пост нового президента США Соединенные штаты останутся в составе Альянса.