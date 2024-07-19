У Каталонії підтримка незалежності регіону впала до історичного мінімуму

Серед жителів іспанської Каталонії підтримка незалежності автономного регіону від Іспанії впала до історичного мінімуму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані опитування, проведеного каталонським урядом, які наводить Euractiv.

Згідно з даними опитування, підтримка незалежності Каталонії знизилася до 40%. Це найнижчий рівень підтримки незалежності з 2015 року, коли було проведено перше таке офіційне опитування.

Опитування показало, що ще 53% респондентів виступають проти незалежності Каталонії.

Реклама:

Згідно з опитуванням, проведеним регіональним урядом Каталонії (Женералітатом), це найнижчий рівень підтримки незалежності з 2015 року, коли було проведено перше таке офіційне опитування.

У порівнянні з попереднім подібним опитуванням, відсоток громадян Каталонії, які б підтримали незалежність, знизився на два відсоткові пункти.

Кількість противників незалежності зросла на два пункти до рекордно високого рівня, з найбільшою різницею на користь незалежності порівняно з 2015 роком: на 13 відсоткових пунктів більше.

Відповідаючи на запитання, якими мають бути відносини між Каталонією та урядом Іспанії, 34% респондентів зазначили, що вважають за краще, щоб Каталонія була автономною спільнотою, як зараз. Ще 31% хотіли б, щоб вона була незалежною державою, 22% хотіли б, щоб вона була територіальною одиницею у складі федеративної Іспанії, а 7% вважали за краще, щоб вона була регіоном Іспанії, показало опитування.

Опитування проводилось Центром вивчення громадської думки уряду Каталонії, воно включало 2 000 інтерв'ю в період з 10 червня до 8 липня.

Нагадаємо, у травні на регіональних виборах в іспанській Каталонії чотири партії, які виступають за відокремлення автономії, втратили більшість, тоді як Соціалістична партія показала свій найкращий результат.

Тоді опитування свідчили, що найбільше каталонців турбує не незалежність, а руйнівна посуха.