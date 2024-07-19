У Каталонії підтримка незалежності регіону впала до історичного мінімуму
Новини — П'ятниця, 19 липня 2024, 09:26 —
Серед жителів іспанської Каталонії підтримка незалежності автономного регіону від Іспанії впала до історичного мінімуму.
Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані опитування, проведеного каталонським урядом, які наводить Euractiv.
Згідно з даними опитування, підтримка незалежності Каталонії знизилася до 40%. Це найнижчий рівень підтримки незалежності з 2015 року, коли було проведено перше таке офіційне опитування.
Опитування показало, що ще 53% респондентів виступають проти незалежності Каталонії.
Згідно з опитуванням, проведеним регіональним урядом Каталонії (Женералітатом), це найнижчий рівень підтримки незалежності з 2015 року, коли було проведено перше таке офіційне опитування.
У порівнянні з попереднім подібним опитуванням, відсоток громадян Каталонії, які б підтримали незалежність, знизився на два відсоткові пункти.
Кількість противників незалежності зросла на два пункти до рекордно високого рівня, з найбільшою різницею на користь незалежності порівняно з 2015 роком: на 13 відсоткових пунктів більше.
Відповідаючи на запитання, якими мають бути відносини між Каталонією та урядом Іспанії, 34% респондентів зазначили, що вважають за краще, щоб Каталонія була автономною спільнотою, як зараз. Ще 31% хотіли б, щоб вона була незалежною державою, 22% хотіли б, щоб вона була територіальною одиницею у складі федеративної Іспанії, а 7% вважали за краще, щоб вона була регіоном Іспанії, показало опитування.
Опитування проводилось Центром вивчення громадської думки уряду Каталонії, воно включало 2 000 інтерв'ю в період з 10 червня до 8 липня.
Нагадаємо, у травні на регіональних виборах в іспанській Каталонії чотири партії, які виступають за відокремлення автономії, втратили більшість, тоді як Соціалістична партія показала свій найкращий результат.
Тоді опитування свідчили, що найбільше каталонців турбує не незалежність, а руйнівна посуха.