В Каталонии поддержка независимости региона упала до исторического минимума

Среди жителей испанской Каталонии поддержка независимости автономного региона от Испании упала до исторического минимума.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного каталонским правительством, которые приводит Euractiv.

Согласно данным опроса, поддержка независимости Каталонии снизилась до 40%. Это самый низкий уровень поддержки независимости с 2015 года, когда был проведен первый такой официальный опрос.

Опрос показал, что еще 53% респондентов выступают против независимости Каталонии.

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Согласно опросу, проведенному региональным правительством Каталонии (Женералитатом), это самый низкий уровень поддержки независимости с 2015 года, когда был проведен первый такой официальный опрос.

По сравнению с предыдущим подобным опросом, процент граждан Каталонии, которые бы поддержали независимость, снизился на два процентных пункта.

Количество противников независимости выросло на два пункта до рекордно высокого уровня, с наибольшей разницей в пользу независимости по сравнению с 2015 годом: на 13 процентных пунктов больше.

Отвечая на вопрос, какими должны быть отношения между Каталонией и правительством Испании, 34% респондентов отметили, что предпочитают, чтобы Каталония была автономным сообществом, как сейчас. Еще 31% хотели бы, чтобы она была независимым государством, 22% хотели бы, чтобы она была территориальной единицей в составе федеративной Испании, а 7% предпочли, чтобы она была регионом Испании, показал опрос.

Опрос проводился Центром изучения общественного мнения правительства Каталонии, он включал 2 тысячи интервью в период с 10 июня по 8 июля.

Напомним, в мае на региональных выборах в испанской Каталонии четыре партии, выступающие за отделение автономии, потеряли большинство, тогда как Социалистическая партия показала свой лучший результат.

Тогда опросы свидетельствовали, что больше всего каталонцев беспокоит не независимость, а разрушительная засуха.