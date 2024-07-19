Зеленський відвідає позачергове засідання уряду Британії

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 19 липня, відвідає позачергове засідання уряду Великої Британії.

Як пише "Європейська правда", про це інформує пресслужба уряду Сполученого Королівства.

Очікують, що український лідер, який стане першим офіційним візитером на Даунінг-стріт за час перебування на посаді нового прем'єра Кіра Стармера, зустрінеться з британським Кабінетом міністрів та поінформує про ситуацію на полі бою в Україні.

Згідно з повідомленням, Зеленський також розповість необхідність посилення європейської оборонної промисловості, щоб "випередити російську загрозу".

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"Останнім іноземним лідером, який особисто звертався до уряду (Великої Британії), був президент (США Білл) Клінтон у 1997 році", – йдеться в заяві.

Крім того, лідери країн узгодять Договір про підтримку оборонного експорту, який буде підписаний міністрами оборони, щоб запустити оборонно-промислові бази Великої Британії та України, а також збільшити виробництво військової техніки та зброї.

"Договір дозволить Україні залучити 3,5 млрд фунтів (понад 4 млрд євро. – Ред.) експортного фінансування для підтримки своїх збройних сил", – зазначає пресслужба уряду Британії.

Згідно з повідомленням, він також дозволить українським та британським оборонним компаніям інвестувати в подальший розвиток військового потенціалу та продовжувати швидко впроваджувати інновації у сфері нової та новітньої військової техніки.

Напередодні Король Великої Британії Чарльз III прийняв президента України Володимира Зеленського у Бленгеймському палаці, на полях саміту Європейської політичної спільноти.

Перша зустріч Зеленського із новим прем’єром Британії Кіром Стармером відбулася на полях саміту НАТО у Вашингтоні минулого тижня.

Міністр закордонних справ нового уряду Великої Британії Девід Леммі в інтерв’ю "ЄвроПравді" у Вашингтоні підтвердив, що затверджені попереднім урядом консерваторів плани підтримки України, зокрема щодо обсягів фінансування, залишаються чинними.

Також він сказав, що в уряді думають над запитом України щодо дозволу застосовувати крилаті ракети Storm Shadow вглиб території Росії.