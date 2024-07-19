Зеленский посетит внеочередное заседание правительства Британии

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 19 июля, посетит внеочередное заседание правительства Великобритании.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует пресс-служба правительства Соединенного Королевства.

Ожидается, что украинский лидер, который станет первым официальным визитером на Даунинг-стрит за время пребывания в должности нового премьера Кира Стармера, встретится с британским Кабинетом министров и проинформирует о ситуации на поле боя в Украине.

Согласно сообщению, Зеленский также расскажет о необходимости усиления европейской оборонной промышленности, чтобы "опередить российскую угрозу".

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"Последним иностранным лидером, который лично обращался к правительству (Великобритании), был президент (США Билл) Клинтон в 1997 году", – говорится в заявлении.

Кроме того, лидеры стран согласуют Договор о поддержке оборонного экспорта, который будет подписан министрами обороны, чтобы запустить оборонно-промышленные базы Великобритании и Украины, а также увеличить производство военной техники и оружия.

"Договор позволит Украине привлечь 3,5 млрд фунтов (более 4 млрд евро. – Ред.) экспортного финансирования для поддержки своих вооруженных сил", – отмечает пресс-служба правительства Британии.

По сообщению, он также позволит украинским и британским оборонным компаниям инвестировать в дальнейшее развитие военного потенциала и продолжать быстро внедрять инновации в сфере новой и новейшей военной техники.

Накануне Король Великобритании Чарльз III принял президента Украины Владимира Зеленского в Бленгеймском дворце, на полях саммита Европейского политического сообщества.

Первая встреча Зеленского с новым премьером Великобритании Киром Стармером состоялась на полях саммита НАТО в Вашингтоне на прошлой неделе.

Министр иностранных дел нового правительства Великобритании Дэвид Лемми в интервью "ЕвроПравде" в Вашингтоне подтвердил, что утвержденные предыдущим правительством консерваторов планы поддержки Украины, в частности об объемах финансирования, остаются в силе.

Также он сказал, что в правительстве думают над запросом Украины о разрешении применять крылатые ракеты Storm Shadow вглубь территории России.