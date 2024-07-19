ЕС осудил резолюцию в парламенте Израиля против создания Палестинского государства

Евросоюз осудил принятую парламентом Израиля резолюцию против создания Палестинского государства на Западном берегу реки Иордан.

Как сообщает "Европейская правда", заявление от имени ЕС опубликовал Высокий представитель по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Заявление касается резолюции Кнессета, принятой 18 июля. В ней говорится о том, что создание Палестинского государства на Западном берегу реки Иордан стало бы "экзистенциальной опасностью" для Израиля, подпитало бы израильско-палестинский конфликт и повлекло бы дальнейшую дестабилизацию в регионе.

В тексте отмечается, что новосозданное государство может оказаться под контролем ХАМАС и стать новой базой для радикальных исламистов, которые хотят уничтожения Израиля.

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Жозеп Боррель от имени ЕС осудил резолюцию.

"В международном сообществе есть решительный консенсус относительно того, что единственное устойчивое решение, которое обеспечит мир и безопасность на Ближнем Востоке – это "решение с двумя государствами"... Палестинцы и израильтяне имеют равные права на жизнь в безопасности, достоинстве и мире", – заявил главный дипломат Евросоюза.

Он напомнил, что ЕС, сохраняя давнюю позицию, что соответствует также резолюциям Совбеза ООН, не признает изменений к границам 1967 года, пока они не согласованы сторонами.

"Мы продолжим активно работать с международными и региональными партнерами над восстановлением политического процесса с такой целью. Надежный путь к государству для палестинцев является ключевой составляющей этого политического процесса.

Отсутствие надежды и перспектив для палестинского народа только углубит конфликт", – заявил Боррель.

Напомним, 28 мая Норвегия, а также Испания и Исландия официально признали государственность Палестины при жесткой реакции Израиля.

4 июня парламент Словении поддержал признание Палестины.

В конце июня о признании Палестинского государства объявила Армения.