Мерія Парижа заявила, що вода в Сені безпечна для купання

Регіональна префектура і міська рада Парижа в п’ятницю, 18 липня, опублікувала результати лабораторних проб води з річки Сена, які підтверджують, що вона є придатною для купання й проведення заходів у межах Олімпійських ігор.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Згідно з повідомленням, аналізи якості води в Сені біля мосту Александра-III відповідали санітарним нормам шість днів із семи з 10 по 16 липня – за два тижні до початку змагань на відкритій воді, організованих під час Олімпійських ігор.

У цій точці рівень фекальних бактерій E.Coli та ентерококів у Сені був нижчим за порогові значення, встановлені міжнародними спортивними федераціями. Але результати з інших трьох місць взяття проб на Сені були набагато менш однозначними.

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"Цей тиждень відзначився двома епізодами сильних дощів, особливо у верхній течії Сени, які вплинули на якість води та течію", – пояснюють у префектурі Парижа.

Незважаючи на загальне покращення якості води в Сені, яке спостерігають з кінця червня, поки невідомо, чи відбудуться на ній олімпійські змагання. Це залежить від рівня бактеріологічного забруднення річки напередодні змагань.

Організатори Олімпіади розробили альтернативні плани дій – перенести змагання на Сені на кілька днів або взагалі в інший район.

На Сені планують проводити церемонію відкриття, а також змагання з трьох дисциплін: тріатлону 30-31 липня і 5 серпня, марафонського плавання 8-9 серпня і паратріатлону 1-2 вересня.

Аби довести безпечність річки, в неї пірнули міністерка спорту Франції Амелі Удеа-Кастера та мер Парижа Анн Ідальго.