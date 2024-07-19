Мэрия Парижа заявила, что вода в Сене безопасна для купания
Региональная префектура и городской совет Парижа в пятницу, 18 июля, опубликовала результаты лабораторных проб воды из реки Сена, которые подтверждают, что она пригодна для купания и проведения мероприятий в рамках Олимпийских игр.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.
Согласно сообщению, анализы качества воды в Сене возле моста Александра III соответствовали санитарным нормам шесть дней из семи с 10 по 16 июля – за две недели до начала соревнований на открытой воде, организованных во время Олимпийских игр.
В этой точке уровень фекальных бактерий E.Coli и энтерококков в Сене был ниже пороговых значений, установленных международными спортивными федерациями. Но результаты из других трех мест взятия проб на Сене были гораздо менее однозначными.
"Эта неделя отметилась двумя эпизодами сильных дождей, особенно в верхнем течении Сены, которые повлияли на качество воды и течение", – объясняют в префектуре Парижа.
Несмотря на общее улучшение качества воды в Сене, которое наблюдается с конца июня, пока неизвестно, состоятся ли на ней олимпийские соревнования. Это зависит от уровня бактериологического загрязнения реки накануне соревнований.
Организаторы Олимпиады разработали альтернативные планы действий – перенести соревнования на Сене на несколько дней или вообще в другой район.
На Сене планируют проводить церемонию открытия, а также соревнования по трем дисциплинам: триатлону 30-31 июля и 5 августа, марафонскому плаванию 8-9 августа и паратриатлону 1-2 сентября.
Чтобы доказать безопасность реки, в нее нырнули министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера и мэр Парижа Анн Идальго.