Мэрия Парижа заявила, что вода в Сене безопасна для купания

Региональная префектура и городской совет Парижа в пятницу, 18 июля, опубликовала результаты лабораторных проб воды из реки Сена, которые подтверждают, что она пригодна для купания и проведения мероприятий в рамках Олимпийских игр.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Согласно сообщению, анализы качества воды в Сене возле моста Александра III соответствовали санитарным нормам шесть дней из семи с 10 по 16 июля – за две недели до начала соревнований на открытой воде, организованных во время Олимпийских игр.

В этой точке уровень фекальных бактерий E.Coli и энтерококков в Сене был ниже пороговых значений, установленных международными спортивными федерациями. Но результаты из других трех мест взятия проб на Сене были гораздо менее однозначными.

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"Эта неделя отметилась двумя эпизодами сильных дождей, особенно в верхнем течении Сены, которые повлияли на качество воды и течение", – объясняют в префектуре Парижа.

Несмотря на общее улучшение качества воды в Сене, которое наблюдается с конца июня, пока неизвестно, состоятся ли на ней олимпийские соревнования. Это зависит от уровня бактериологического загрязнения реки накануне соревнований.

Организаторы Олимпиады разработали альтернативные планы действий – перенести соревнования на Сене на несколько дней или вообще в другой район.

На Сене планируют проводить церемонию открытия, а также соревнования по трем дисциплинам: триатлону 30-31 июля и 5 августа, марафонскому плаванию 8-9 августа и паратриатлону 1-2 сентября.

Чтобы доказать безопасность реки, в нее нырнули министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера и мэр Парижа Анн Идальго.