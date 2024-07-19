У Байдена спростовують його зняття з виборів президента

Голова передвиборчої кампанії президента США Джен О'Меллі Діллон спростувала повідомлення ЗМІ про те, що Джо Байден готується оголосити про припинення участі в президентських виборах.

Таку заяву вона зробила в етері телеканалу MSNBC, повідомляє "Європейська правда".

На питання про те, чи продовжить Байден участь у виборах президента, О’Меллі Діллон заявила: "Безумовно, президент залишається в перегонах". Вона додала, що той "більш, ніж будь-коли, прагне перемогти Дональда Трампа".

"Ми віримо в цю кампанію, ми налаштовані на непрості вибори, і ми бачимо шлях вперед. Він – найкраща людина, яка може протистояти Дональду Трампу", – наголосила голова кампанії президента США.

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О’Меллі Діллон визнала, що останні кілька тижнів були непрості для кампанії, але заявила, що зниження підтримки Байдена було "незначним".

"Ми знаємо, що люди не переходять від Джо Байдена до Дональда Трампа. Вони запитують нас: "Чи може він це зробити?" І президент відповідає: "Так, я можу", – підкреслила вона.

Сумніви про доцільність балотування Байдена на другий термін почали наростати після його теледебатів із Дональдом Трампом на CNN.

За даними видання Axios, декілька топдемократів вважають, що президента США невдовзі переконають не брати участі у виборах і він зніме кандидатуру.

ЗМІ також писали, що сам Байден став "сприйнятливішим" до закликів знятись із виборів.

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