У Байдена опровергают его снятие с выборов президента

Глава предвыборной кампании президента США Джен О'Мэлли Диллон опровергла сообщения СМИ о том, что Джо Байден готовится объявить о прекращении участия в президентских выборах.

Такое заявление она сделала в эфире телеканала MSNBC, сообщает "Европейская правда".

На вопрос о том, продолжит ли Байден участие в выборах президента, О'Мэлли Диллон заявила: "Безусловно, президент остается в гонке". Она добавила, что тот "более, чем когда-либо, стремится победить Дональда Трампа".

"Мы верим в эту кампанию, мы настроены на непростые выборы, и мы видим путь вперед. Он – лучший человек, который может противостоять Дональду Трампу", – подчеркнула глава кампании президента США.

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О'Мэлли Диллон признала, что последние несколько недель были непростыми для кампании, но заявила, что снижение поддержки Байдена было "незначительным".

"Мы знаем, что люди не переходят от Джо Байдена к Дональду Трампу. Они спрашивают нас: "Может ли он это сделать?" И президент отвечает: "Да, я могу", – подчеркнула она.

Сомнения о целесообразности баллотирования Байдена на второй срок начали нарастать после его теледебатов с Дональдом Трампом на CNN.

По данным издания Axios, несколько топ-демократов считают, что президента США Джо Байдена вскоре убедят не участвовать в выборах и он снимет кандидатуру.

СМИ также писали, что сам Байден стал "более восприимчивым" к призывам сняться с выборов.

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