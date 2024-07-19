В Угорщині пропонують заборонити учням користуватись смартфонами і планшетами

Угорський уряд запропонував з 1 вересня розширити перелік заборонених до використання у школах і коледжах предметів, з якого випливає, що учні не зможуть проносити в класні кімнати смартфони.

Про це йдеться в публікації HVG.hu, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з проєктом постанови угорського уряду, нові заходи спрямовані на "запобігання певним актам насильства в державних навчальних закладах та захист фізичного і психічного здоров'я учнів".

Він ґрунтується на ухваленому минулого місяця законі, згідно з яким уряд Угорщини отримав право визначати для кожної школи і коледжу заборонені предмети, які не можна приносити в клас, і ті, які можна використовувати в класі тільки з дозволу директора.

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Постанова уточнює перелік "заборонених предметів" і тих, які можна використовувати у школах із обмеженнями. До перших увійшли зокрема колючі та ріжучі інструменти, складаний ніж, рогатка, газовий балончик, електрошокер, алкоголь, тютюнові вироби та енергетики.

До предметів із "обмеженим доступом" у документі належать "телекомунікаційне обладнання, зокрема мобільні телефони, пристрої для запису зображень або звуків та смарт-пристрої для доступу до інтернету".

Винятки пропонують робити, тільки якщо такі предмети дозволяють використовувати директор закладу і вчитель – на своїх заняттях, але лише як цифрові навчальні пристрої. Угорські педагоги, до того ж, отримають право обшукувати речі учнів, аби впевнитись, що ті виконують заборону.

Уряди та політичні групи по всій Європі наполягають на більш жорстких заходах щодо використання смартфонів та соціальних мереж дітьми. Вони непокояться, що пристрої та додатки для соціальних мереж, які викликають залежність, становлять ризики для психічного здоров'я.

У січні Нідерланди запровадили заборону на використання смартфонів у середніх школах, а у вересні їхній приклад наслідуватимуть початкові школи.

В лютому школи в Англії отримали право забороняти мобільні телефони.