В Венгрии предлагают запретить ученикам пользоваться смартфонами и планшетами

Венгерское правительство предложило с 1 сентября расширить перечень запрещенных к использованию в школах и колледжах предметов, из которого следует, что ученики не смогут проносить в классные комнаты смартфоны.

Об этом говорится в публикации HVG.hu, сообщает "Европейская правда".

Согласно проекту постановления венгерского правительства, новые меры направлены на "предотвращение определенных актов насилия в государственных учебных заведениях и защиту физического и психического здоровья учащихся".

Он основывается на принятом в прошлом месяце законе, согласно которому правительство Венгрии получило право определять для каждой школы и колледжа запрещенные предметы, которые нельзя приносить в класс, и те, которые можно использовать в классе только с разрешения директора.

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Постановление уточняет перечень "запрещенных предметов" и тех, которые можно использовать в школах с ограничениями. В первые вошли в частности колющие и режущие инструменты, складной нож, рогатка, газовый баллончик, электрошокер, алкоголь, табачные изделия и энергетики.

К предметам с "ограниченным доступом" в документе относятся "телекоммуникационное оборудование, в частности мобильные телефоны, устройства для записи изображений или звуков и смарт-устройства для доступа к интернету".

Исключения предлагают делать, только если такие предметы позволяют использовать директор заведения и учитель – на своих занятиях, но только как цифровые учебные устройства. Венгерские педагоги, к тому же, получат право обыскивать вещи учеников, чтобы убедиться, что те выполняют запрет.

Правительства и политические группы по всей Европе настаивают на более жестких мерах по использованию смартфонов и социальных сетей детьми. Они беспокоятся, что устройства и приложения для социальных сетей, которые вызывают зависимость, представляют риски для психического здоровья.

В январе Нидерланды ввели запрет на использование смартфонов в средних школах, а в сентябре их примеру последуют начальные школы.

В феврале школы в Англии получили право запрещать мобильные телефоны.