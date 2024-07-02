ЗМІ: Орбан має приїхати до Києва у вівторок

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нібито прибуває до Києва з візитом вже у вівторок, 2 липня.

Про це з посиланням на трьох поінформованих співрозмовників повідомляє FT, пише "Європейська правда". Таку ж інформацію з посиланням на джерела оприлюднили The Guardian.

Під час поїздки, що стане першим візитом Орбана в Україну за багато років, заплановані зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та іншими топпосадовцями.

Наприкінці минулого тижня, нагадаємо, Орбан і Зеленський перетиналися на полях саміту лідерів ЄС у Брюсселі.

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Тоді "ЄвроПравді" стало відомо, що угорський лідер наступного (тобто вже цього) тижня може зустрітися із Зеленським, можливо, в Україні, аби зробити крок до налагодження відносин між Києвом і Будапештом під тиском з боку ЄС.

Перед цим під час запуску переговорів про вступ України до ЄС стало відомо, що Україна погодилася виконати низку умов Угорщини, зміст яких публічно не розкривають.

З 1 липня Угорщина почала піврічне головування у Раді ЄС за ротаційним принципом, перейнявши цю роль від Бельгії, Зеленський привітав Будапешт з початком головування.