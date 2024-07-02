СМИ: Орбан приедет в Киев во вторник

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приедет в Киев с визитом уже во вторник, 2 июля.

Об этом со ссылкой на трех информированных собеседников сообщает FT, пишет "Европейская правда". Такую же информацию со ссылкой на источники обнародовали The Guardian.

Во время поездки, которая станет первым визитом Орбана в Украину за много лет, запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским и другими топ-чиновниками.

В конце прошлой недели, напомним, Орбан и Зеленский пересекались на полях саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

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Тогда "ЕвроПравде" стало известно, что венгерский лидер на следующей (то есть уже на этой) неделе может встретиться с Зеленским, возможно, в Украине, чтобы сделать шаг к налаживанию отношений между Киевом и Будапештом под давлением со стороны ЕС.

Перед этим во время запуска переговоров о вступлении Украины в ЕС стало известно, что Украина согласилась выполнить ряд условий Венгрии, содержание которых публично не раскрывают.

С 1 июля Венгрия начала полугодовое председательство в Совете ЕС по ротационному принципу, переняв эту роль от Бельгии, Зеленский поздравил Будапешт с началом председательства.