Орбан прибыл в Киев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утром 2 июля прибыл в Киев, что стало его первым визитом за много лет.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Во вторник утром кортеж премьера из многочисленных авто прибыл к посольству Венгрии. Это первый визит Орбана в Украину за много лет – он не посещал Украину ни при каденции Владимира Зеленского, ни при предыдущем президенте Петре Порошенко. Впрочем, в 2012 году Орбан посещал Киев для встреч с тогдашним президентом Януковичем.

Также визит подтверждают многочисленные источники "ЕвроПравды" с украинской и венгерской стороны.

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Во время поездки ожидаются переговоры Орбана с президентом Владимиром Зеленским и другими топ-чиновниками.

В конце прошлой недели, напомним, Орбан и Зеленский пересекались на полях саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

Тогда "ЕвроПравде" стало известно, что венгерский лидер на следующей (то есть уже на этой) неделе может встретиться с Зеленским, возможно, в Украине, чтобы сделать шаг к налаживанию отношений между Киевом и Будапештом под давлением со стороны ЕС.

Перед этим, как элемент договоренности для запуска переговоров о вступлении Украины в ЕС, Украина согласилась выполнить ряд условий Венгрии, о содержании которых сообщила "Европейская правда", однако часть этих условий являются нереалистичными для выполнения, и согласование этого очевидно требует договоренностей на уровне лидеров.

С 1 июля Венгрия начала полугодовое председательство в Совете ЕС по ротационному принципу, переняв эту роль от Бельгии, Зеленский поздравил Будапешт с началом председательства.