У європартії фон дер Ляєн кажуть, що для її призначення треба домовлятися з консерваторами

У Європейській народній партії вважають, що коаліція, яка повторно висунула Урсулу фон дер Ляєн на посаду президента Єврокомісії, буде домовлятися з політичною групою консерваторів, оскільки це єдиний спосіб забезпечити її призначення.

Як повідомляє Corriere della Sera, пише "Європейська правда", про це заявив віцепрезидент ЄНП, лідер італійської Forza Italia Антоніо Таяні.

Таяні висловив впевненість, що у підсумку фон дер Ляєн все ж затвердять президенткою Єврокомісії на другий термін.

За його словами, немає сумнівів, що її кандидатура здобуде достатню підтримку під час голосування. "Проте їй доведеться бути відкритою до консерваторів, і, думаю, вона це зробить", – зазначив він.

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"У період до 18 липня (коли буде голосування. – Ред.) я працюватиму над цим. Ми маємо бути відкритими до консерваторів, очолюваних Мелоні, якщо хочемо забезпечити достатньо голосів на підтримку фон дер Ляєн. Задля стабільності важливо, щоб була широка і впевнена підтримка більшості", – додав Таяні.

Він сказав, що на зустрічах ЄНП сам висловлював протест з приводу того, що думку Італії – однієї з ключових країн ЄС – недостатньо враховують. Він наголосив, що Італія "має право на важливу посаду" у Єврокомісії та що має отримати впливовий мандат єврокомісара або віцепрезидента.

Політсила Таяні входить у коаліцію з Мелоні в Італії, проте у Європарламенті їхні партії у різних політичних групах.

Нагадаємо, італійська прем'єрка Джорджія Мелоні жорстко критикувала те, що консерваторів не залучили до попередніх перемовин про розподіл топпосад у ЄС і виступала проти фон дер Ляєн. Проте за підсумками саміту запропоновані кандидатури все ж погодили.