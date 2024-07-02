В европартии фон дер Ляйен говорят, что для ее назначения нужно договариваться с консерваторами

В Европейской народной партии считают, что коалиция, которая повторно выдвинула Урсулу фон дер Ляйен на пост президента Еврокомиссии, будет договариваться с политической группой консерваторов, поскольку это единственный способ обеспечить ее назначение.

Как сообщает Corriere della Sera, пишет "Европейская правда", об этом заявил вице-президент ЕНП, лидер итальянской Forza Italia Антонио Таяни.

Таяни выразил уверенность, что в итоге фон дер Ляйен все же утвердят президентом Еврокомиссии на второй срок.

По его словам, нет сомнений, что ее кандидатура получит достаточную поддержку во время голосования. "Однако ей придется быть открытой к консерваторам, и, думаю, она это сделает", – отметил он.

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"В период до 18 июля (когда будет голосование. – Ред.) я буду работать над этим. Мы должны быть открытыми к консерваторам, возглавляемым Мелони, если хотим обеспечить достаточно голосов в поддержку фон дер Ляйен. Для стабильности важно, чтобы была широкая и уверенная поддержка большинства", – добавил Таяни.

Он сказал, что на встречах ЕНП сам выражал протест по поводу того, что мнение Италии – одной из ключевых стран ЕС – недостаточно учитывают. Он подчеркнул, что Италия "имеет право на важную должность" в Еврокомиссии и что должна получить влиятельный мандат еврокомиссара или вице-президента.

Политсила Таяни входит в коалицию с Мелони в Италии, однако в Европарламенте их партии в разных политических группах.

Напомним, итальянский премьер-министр Джорджия Мелони жестко критиковала то, что консерваторов не привлекли к предварительным переговорам о распределении топ-должностей в ЕС и выступала против фон дер Ляйен. Однако по итогам саммита предложенные кандидатуры все же согласовали.