Розвідка Британії розповіла, як РФ схиляє мігрантів воювати в Україні

У Росії вдаються до правового переслідування мігрантів, в основному з Центральної Азії, щоб змусити їх вступити у збройні сили та воювати в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у регулярному розвідувальному огляді Міноборони Британії щодо російсько-української війни.

Згідно з оглядом, під час виступу на Петербурзькому міжнародному юридичному форумі 27 червня голова Слідчого комітету Росії Александр Бастрикін заявив, що російська влада виявила 30 тисяч мігрантів, які нещодавно стали громадянами Росії і не перебували на військовому обліку.

Бастрикін також похвалився, що 10 тисяч з них вже були відправлені в зону бойових дій в Україні. Бастрикін стверджував, що ці мігранти будуть "рити окопи" та виконувати інші обов'язки в тилу.

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Російські незалежні ЗМІ раніше повідомляли, що російські правоохоронні органи проводять кампанію правового переслідування мігрантів, особливо з Центральної Азії, намагаючись схилити їх до вступу в російські збройні сили в обмін на громадянство або щоб уникнути арешту за вигаданими звинуваченнями.

Це ще один спосіб РФ збільшити набір до армії, одночасно намагаючись обмежити вплив на ті частини російського населення, які мають більшу політичну активність.

Раніше Міністерство оборони Великої Британії відзначило першу річницю "маршу за справедливість" групи Вагнера у своєму розвідувальному огляді щодо російсько-української війни від 24 червня.

Також розвідка оцінила ризики для російського уряду у зв’язку з практикою відправляти в’язнів на війну проти України.