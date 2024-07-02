Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл на первые с 2018 года межправительственные консультации в Польшу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

Шольца с воинскими почестями встретил в Варшаве премьер-министр Польши Дональд Туск.

Dziś Europa potrzebuje silnego przywództwa i wspólnego stanowiska w kwestiach bezpieczeństwa. Witaj @Bundeskanzler w Warszawie. pic.twitter.com/bhSbM3EiJl Реклама: July 2, 2024

Шольц прибыл в Польшу вместе с 12 федеральными и земельными министрами. По словам правительственных источников в Берлине, консультации должны придать "мощный импульс" добрососедским отношениям.

Ожидается, что будет согласован совместный немецко-польский план действий, который будет включать несколько проектов.

Также ожидают, что Берлин представит финансовый пакет для Польши и он будет включать компенсационные выплаты живым польским жертвам оккупации нацистской Германией, а также немецкую помощь для обороны восточного фланга НАТО.

Кроме того, будут направлены средства на строительство Немецко-польского дома в Берлине. Он будет предназначен для чествования сложной немецко-польской истории и жестокой немецкой оккупации во время Второй мировой войны, а также для создания места памяти польских жертв войны.

Как известно, предыдущая партия власти Польши "Право и справедливость" нередко использовала выпады в адрес Германии как элемент политики. Среди прочего, тогда польские власти потребовали от Германии послевоенных репараций объемом более триллиона евро. Берлин отклонял требование, настаивая, что вопрос уже был решен серией послевоенных договоренностей.