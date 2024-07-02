Аварія легкого літака у Норвегії все ж спричинила дві смерті

У Норвегії пілот легкомоторного літака, якого врятували з вогню свідки катастрофи, все ж загинув, як і один його пасажир, про якого спершу не було відомо.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NRK.

У другій половині дня у понеділок повідомили, що пілот, якого свідки події витягли з палаючого апарата, помер на шляху до лікарні.

Також з’ясувалося, що він був не єдиною людиною на борту. Пасажир також загинув. Обоє були місцевими мешканцями.

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Нагадаємо, легкомоторний літак зазнав аварії на півдні країни біля летовища у містечку Уппдал близько 11 години ранку у понеділок. Літак впав майже на дорогу E6, по якій рухалися автомобілі, та одразу загорівся.

Полум’я перекинулося на господарську будівлю поряд. Спершу повідомляли, що на борту був лише пілот і його врятували з вогню.

Свідки події кажуть, що літак впав буквально за десяток метрів перед їхніми авто.

У неділю неподалік від Парижа розбився легкий літак, усі троє людей на борту загинули.

Тим часом під Варшавою вранці у понеділок на залізничному переїзді зіткнулися електричка і вантажівка з напівпричепом, машиніст загинув.