Аварія легкого літака у Норвегії все ж спричинила дві смерті
У Норвегії пілот легкомоторного літака, якого врятували з вогню свідки катастрофи, все ж загинув, як і один його пасажир, про якого спершу не було відомо.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NRK.
У другій половині дня у понеділок повідомили, що пілот, якого свідки події витягли з палаючого апарата, помер на шляху до лікарні.
Також з’ясувалося, що він був не єдиною людиною на борту. Пасажир також загинув. Обоє були місцевими мешканцями.
Нагадаємо, легкомоторний літак зазнав аварії на півдні країни біля летовища у містечку Уппдал близько 11 години ранку у понеділок. Літак впав майже на дорогу E6, по якій рухалися автомобілі, та одразу загорівся.
Полум’я перекинулося на господарську будівлю поряд. Спершу повідомляли, що на борту був лише пілот і його врятували з вогню.
Свідки події кажуть, що літак впав буквально за десяток метрів перед їхніми авто.
У неділю неподалік від Парижа розбився легкий літак, усі троє людей на борту загинули.
Тим часом під Варшавою вранці у понеділок на залізничному переїзді зіткнулися електричка і вантажівка з напівпричепом, машиніст загинув.